歌手・女優のジェニファー・ロペス（56）が、ポッドキャスト「スマートレス」に出演し、98日間休みなく働いた末、映画「イナフ」(2003年)の撮影中に失明と全身麻痺に陥った体験を語った。 【写真】交際期間の長いビッグカップルだったが…ベン・アフレックとジェニファー・ロペス 「ある日、撮影現場に向かうたびに心臓がドキドキしていたの。どんどん強くなって、本当に不安になった。共演の女の子に『ご