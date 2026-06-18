出荷が始まったハウス栽培のブドウ 津山地域でハウス栽培したブドウの出荷式が17日、岡山県美咲町の美咲ブドウセンターで開かれました。 生産者が持ち込んだピオーネは、大きさや色合いで仕分けされたあと、岡山県内や東京・大阪に出荷されました。 津山南部アグリセンターによりますと、2026年は高温の影響で粒はやや小さめですが、甘さと酸味のバランスがよい、おいしいブドウに仕上がってい