アイドルグループ・HKT48、AKB48の元メンバーでタレントの朝長美桜が17日、自身のインスタグラムで夫とのデートの様子を公開。反響を呼んでいる。 【写真】15歳で起業した夫を抱きしめる元アイドルシアー感も美しい 朝長は「久しぶりに夫婦でお出かけして楽しかった日」と記し、きれいなデコルテが映えるホワイトのオフショルのトップスに、ドット柄のサテンナロースカートのスタイル