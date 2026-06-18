まんのう町役場の出張所内にオープンした「ココステーションことなみ」香川・まんのう町 買い物支援につなげます。香川県まんのう町と生協が連携し、注文した生協の商品を受け取れる拠点が18日、町の施設内にオープンしました。 香川県まんのう町役場の美合出張所（琴南総合センター）内にオープンした「ココステーションことなみ」です。 生協のカタログから選んだ食料品