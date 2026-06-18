口の中や手足に水ほう性の発疹ができる感染症「手足口病」の新規感染者数が、福岡県で3週連続の警報レベルとなっています。福岡県によりますと、6月14日までの1週間に、県内の決められた医療機関で確認された「手足口病」の新規感染者数は、1医療機関あたり8.77人で、前の週の1.25倍でした。3週連続の警報レベルとなっています。「手足口病」は、飛沫（ひまつ）や接触などで感染し、口の中や手足に水ほう性の発疹ができます。福岡