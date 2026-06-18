【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#73アルバム『リボルバー』はライブから解放されて最新技術とワチャワチャ格闘した一枚アルバム『リボルバー』（1966年8月5日発売）?■『エリナー・リグビー』アルバム『リボルバー』の中でまさに異彩を放つ一曲である。バックは弦楽八重奏。同じくストリングスを使いながらも、同じくポール作『イエスタデイ』（弦楽四重奏）に比べて、音も分厚く本格的だ。あと『イエスタデ