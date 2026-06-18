「戦術メッシ」が連覇を成し遂げるかまた、メッシの大会になるのか――。それほど、鮮烈なハットトリックだった。史上初めて6大会出場を果たしたアルゼンチンのFWリオネル・メッシ。代表通算200試合目のメモリアルマッチで異次元の輝きを見せた。前半17分に左足で先制ゴールを突き刺すと、後半15分にはゴール前のこぼれ球を右足で押し込み加点。同31分には再び左足を振り抜き、3-0の勝利に導いた。エムバペのような圧倒的なス