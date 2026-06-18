１３日、空から見た万霊古鎮と荑渓河。（ドローンから、重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶6月18】中国重慶市栄昌区の万霊古鎮は、国家4A級（5段階の上から2番目）観光風景区に指定されており、週末には観光客でにぎわう。地元では近年、観光の質向上と規模拡大に継続的に取り組み、交通アクセスや駐車場などのインフラ整備を加速。無形文化遺産と観光を深く融合させる発展モデルを追求している。荑渓河流域の