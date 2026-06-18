アイドルグループ・乃木坂46の4期生、金川紗耶（24）が30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）のパネル展が全国10店舗で開催することが決定した。また、パネル展の開催を記念して、彼女感たっぷりな先行カット第8弾も公開された。【写真】乃木坂46金川紗耶1st写真集裏表紙一覧パネル展は4つのテーマで構成。開催書店とテーマ一覧は以下となる。【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこ◆（◆