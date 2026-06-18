【台北共同】台湾の頼清徳総統は18日、台湾への武力攻撃の選択肢を放棄するよう中国に呼びかけた。共同通信など海外メディアとの懇談会で述べた。地域の安定を守るため、日米をはじめ国際社会との連携が欠かせないとの考えも示した。日本とは、中国による偽情報への対策や経済安全保障の面で協力を強めたいと説明した。頼氏は台湾外国特派員協会が開いた懇談会に出席。中国に対して、台湾海峡や東・南シナ海での軍拡をやめ、台