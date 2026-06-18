Prime Videoの恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』のシーズン1に参加した“もりもり”こと森田紗英。森田といえば、シーズン1で25人の美女たちの中から、初代バチェラー久保裕丈の恋人の座を蒼川愛と最後まで争った参加者だ。そんな森田は現在、英会話教室で働いているとのこと。『バチェラー・ジャパン』シリーズ参加者の「今」について追求する本連載の第11弾となる今回は、森田の結婚生活や、持病であるエナメル上皮