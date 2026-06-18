不適切な不動産取引などで北海道財務局から業務改善命令を受けた苫小牧信用金庫（北海道苫小牧市）は18日、2017〜22年の6案件で信金の損害が確認され、総額は計約5700万円だったとする調査結果を明らかにした。旧経営陣13人が関与しており、損害額分を信金に支払うよう個別に求めている。信金では、業務改善命令を受けて設置した第三者委員会が昨年12月、評価額よりも高い金額で土地を購入するなど不適切な案件を計19件確認し