東日本大震災など大地震による大規模災害時、災害現場に急行するDMAT（災害派遣医療チーム）や日赤の医師や看護師の活躍はよく知られている。しかし、医師や看護師だけでは治療や救護活動はできない。災害現場での絶え間ない医薬品の提供もとても重要なことなのだが、あまりよく知られていない。熊本地震や能登半島地震の災害現場で、必要なところに迅速に薬を提供してきたのが「モバイルファーマシー」の存在だ。熊本地震をきっか