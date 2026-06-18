【ニューヨーク＝平沢祐】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１６日（日本時間１７日）、１次リーグＩ組とＪ組の各２試合が行われ、前回大会優勝のアルゼンチン（世界ランキング１位）はメッシの３得点でアルジェリア（同２８位）に勝利した。この試合を、１９７８年大会アルゼンチン代表優勝メンバーで元東京Ｖ監督のアルディレス氏が分析する。（世界ランキングは１１日時点）アルディレスの目アルゼンチンはハードワ