卓球の張本美和選手が17日、自身のSNSを更新。18歳の誕生日を迎え、平野美宇選手と木原美悠選手からお祝いをしてもらったことを明かしました。自身の誕生日である6月16日にもインスタグラムを更新し、「大好きな白米でお祝い」と、お茶碗にこんもりよそられた白米との写真を投稿していた張本選手。この日は「みうさんとみゆうちゃんから誕生日ケーキを頂きました！！！」と、2024年のパリ五輪・卓球女子団体でともに戦った2選手と