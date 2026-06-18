フリーマーケットアプリ大手メルカリは１８日、海外の利用者が日本の「メルカリ」から直接物品を購入できる「グローバルアプリ」の提供を米国で開始したと発表した。台湾、香港に続く３か所目。アニメなど日本文化の人気を受け、米国で日本の物品を求める動きに対応する。グローバルアプリは日本版のメルカリに出品された物品を現地の通貨や決済方法で購入できる。ＡＩ（人工知能）による翻訳機能を備え、日本語の出品情報を現