元日向坂46で女優の影山優佳（25）が18日までに自身のインスタグラムを更新。サッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会を取材中の米国でのショットを公開した。大会をライブ配信するDAZNの現地レポーターを務める影山。この日は「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました」となでしこジャパンのMF長谷川唯（マンチェスター・シティ）とDF清水梨紗（リバプール）と顔を寄せ合う自撮りショットや街歩きを楽しむ姿などを投稿した。