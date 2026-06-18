東京・台東区の腕時計販売店で、あわせて222万円相当の腕時計4本などを盗んだとして、闇バイトに応募したとみられる男4人が逮捕されました。【写真を見る】「闇バイト」男4人がバールでドア割り侵入、腕時計など222万円相当盗んだか愛知の会社員ら4人逮捕東京・台東区の販売店千葉でも余罪か窃盗などの疑いで逮捕されたのは、愛知県東海市の会社員・山口駿容疑者（25）ら男4人です。山口容疑者らは去年10月、東京・台東区の