乃木坂46金川紗耶（24）のファースト写真集「好きのグラデーション」（6月30日発売、DONUTS／主婦の友社）の先行カットが18日、公開された。今回公開されたのは、大好きな場所になったというクロアチア・ドゥブロブニクの旧市街で撮影した、“彼女感”も詰まった無邪気な笑顔が輝く1枚。また、全国10店舗でパネル展が開催されることも決定した。パネル展は4つのテーマで構成される。【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこハートや