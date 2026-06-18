KDDIのオンライン専用ブランド「povo2.0」が、大容量の年間トッピングや「24時間データ使い放題」を10回分、提供する大型キャンペーンを発表した。 メイン回線の通信品質を補完するサブ回線としての需要にとどまらず、近年ではMNP（携帯電話番号ポータビリティ）を利用してメイン回線として乗り換えるユーザーも急増しているという。 なぜ閑散期とされる6月にこれほどの施策を打って