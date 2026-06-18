NTTドコモは18日、NTTソノリティのオープンイヤー型集音器「cocoe Ear」とテレビ用トランスミッター「cocoe Link」の販売を開始した。全国のドコモショップやドコモオンラインショップで購入でき、価格はcocoe Earが3万9600円、cocoe Linkが1万560円。 同日、全国56店舗のドコモショップでcocoe Earの体験展示を開始した。 cocoe Ear。ボタン一つで集音機能のオン・オフを切り替えられる。ワイヤレ