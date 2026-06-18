18日午前、金沢市の竹林で火事がありました。この火事によるけが人はいませんでした。18日午前10時ごろ、金沢市窪3丁目の竹林で「伐採した竹を焼却しようとしていたところ燃え広がった」と、土地を所有する60代の男性から消防に通報がありました。火はおよそ1時間45分後に消し止められ、けが人はいませんでした。消防によりますと、火はおよそ200平方メートルに燃え広がり、伐採済みの竹およそ100本も燃えたということです。現場は