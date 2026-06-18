2026年6月17日、Googleが開発したAI医療ツールの「AMIE」とドイツの研究者らが開発したAI医療ツールの「MIRA」が、さまざまな診断および治療判断で人間の医師と同等、あるいはそれ以上のパフォーマンスを示すとの研究結果が発表されました。これらの結果は、専門的な医療分野においてAI医療ツールが臨床的価値の実証段階に近づいていることを示すとのことです。Towards Conversational AI for Disease Management | Naturehttps://