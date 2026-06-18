Ｗｅｂコミックサイト「ＣＯＭＩＣポラリス」で連載中の漫画「おじさんはカワイイものがお好き。」（原作・ツトム）のテレビアニメが今年１０月に放送がスタートすると１８日、ＢｏｏｋＬｉｖｅが発表した（放送系列局は未発表）。アニメ化は昨年１１月に明かされていた。同漫画は、見た目はクールで仕事もできる“イケオジ”の主人公・小路三貴が、実はカワイイものが大好きという秘密を抱えながら奮闘する物語で、２０２０年