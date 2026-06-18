菓子専門店「シャトレーゼ」は、父の日（6月21日）に向け、あす19日から家族みんなで楽しめる「父の日ケーキ」を全国店舗で限定発売する。【写真】帽子、髭、ネクタイ…ダディをケーキで表現シャトレーゼ「父の日ケーキ」■「父の日 ダディデコレーション」チョコレートで作った帽子、髭、ネクタイを飾った、父の日の贈り物にもおすすめのデコレーションケーキ。サクサクとしたシリアル入りチョコレートと、ザクザク食感のチョ