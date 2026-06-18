第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の茨城大会の組み合わせ抽選会が１８日、水戸市内で行われた。７月４日に開幕し、順調に日程が消化されれば決勝は同２５日に行われる。今春の県大会王者・土浦日大は、日立工と茨城キリスト教学園の勝者と同９日に初戦を迎える。吉田惺南主将（３年）は「待ちに待った。自分たちの対戦相手が決まったうれしさもあるが、まだまだやるべきことはあるので、残り３週間を