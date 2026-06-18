記者会見する全国銀行協会の加藤勝彦会長＝18日午後、東京都千代田区全国銀行協会（全銀協）の加藤勝彦会長（みずほ銀行頭取）は18日、東京都内で記者会見した。悪用の懸念が高まる先端人工知能（AI）に関し「お客さまの利便性と大切な資産のどちらを優先すべきか、答えは明白」として、金融機関が被害防止のためATMやインターネットバンキングなどのサービスを停止する可能性に理解を求めた。システムの脆弱性を発見する能力