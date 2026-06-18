葵Ｓで重賞初制覇を飾ったデアヴェローチェ（牝３歳、栗東・上村洋行厩舎）は北九州記念・Ｇ３（７月５日、小倉競馬場・芝１２００メートル）で重賞連勝を狙う。鞍上は岩田望来騎手＝栗東・フリー＝。函館の八雲特別で大物感あふれる勝ちっぷりを見せたモンローウォーク（牝３歳、栗東・上村洋行厩舎、父キズナ）は自己条件のかもめ島特別（７月１９日、函館競馬場・芝１８００メートル）で無傷の３連勝を狙う。「どうにか秋華