ラグビーリーグワン1部の三重（三重ホンダヒート）は18日、来季からの活動拠点となる栃木県宇都宮市で会見を開き、新チーム名を「栃木ホンダヒート」と発表した。7月1日から名称を変更し、8月末に竣工予定の練習施設で、9月下旬から活動開始する見通し。会見に臨んだ大橋幸平ゼネラルマネジャー（GM、45）は、「ホンダと栃木は縁が深い。モータースポーツや、物づくりでも挑戦を続けた土地。また多くのスポーツチームが盛んに