川崎市が築４０年以上の古いマンションの維持や再生に向けた対策に乗り出し始めた。川崎市住宅政策審議会は５月、古いマンションの管理組合を支援する仕組み作りなどハード・ソフト両面で市の公的役割の必要性について提言。今後も該当するマンションの増加が見込まれ、建物と世帯主の「二つの老い」が進行していく中で、対応が急務となっている。（中瀬邦雄）希薄なコミュニティー同審議会によると、市内のマンションは持ち家