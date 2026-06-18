◇MLB ドジャース5-4レイズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手がレイズ戦に先発登板し今季7勝目。この日は6回に代打としても打席に入っており、活躍をロバーツ監督が称賛しました。今季12度目の先発マウンドに上がった大谷選手。12日のパイレーツ戦では左膝の炎症により途中交代となっており、状態が懸念される中での登板でしたが、初回から4回までレイズ打線を無失点に抑える好投を披露します。2点リ