【モデルプレス＝2026/06/18】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が6月18日、東京・シティホール＆ギャラリー五反田で開催された世界的オーディオブランド「EDIFIER」新CM発表会にゲストとして登壇。30代になって進化しているところを語った。【写真】山崎賢人、人気アイドルのポーズを真似したクールショット◆山崎賢人、30代になって進化していることイベント内ではEDIFIERが30周年を迎えることにかけて「30代に