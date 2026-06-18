ボーイズグループZEROBASEONEのソク・マシューが、個人YouTubeチャンネル「Hey Bye Thew」を通じて、一味違うエネルギーを伝える。6月18日、所属事務所WAKEONEによると、ソク・マシューは個人YouTubeチャンネル「Hey Bye Thew」を開設した。【写真】「ハンパない…」ソク・マシュー、“バキバキ腹筋”同チャンネルを通じて、ソク・マシューは、さまざまな挑戦をしながら“万能エンターテイナー”としての一面をあらわにする見通し