【モデルプレス＝2026/06/18】女優の米倉涼子が6月18日、都内で開催された「谷桃子バレエ団新制作公演『CINDERELLA（シンデレラ）』米倉涼子バレエ出演決定報告会」に出席。オファーを受けた際の心境を明かした。【写真】米倉涼子、美肩のぞく純白ジャンプスーツ姿◆米倉涼子、約30年ぶりバレエ出演新制作公演「CINDERELLA（シンデレラ）」では、5歳から15年間にわたってクラシックバレエを続けていた米倉が、約30年ぶりにバレエ経