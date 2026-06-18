45歳という韓国芸能界最高齢での妊娠を発表し、注目を集めた女優のハン・ダガムが近況を明かした。ハン・ダガムは6月18日、自身のSNSに「世の中には本当に不思議で素敵なものがたくさんありますね。知人からお祝いとしていただいたファーストバースデーダイアリーです」と綴り、複数の写真を公開した。【画像】ハン・ダガム、赤ちゃんを初公開!?続けて、「遅い年齢での妊娠をとても祝福してくださり、大切なプレゼントをいただいた