お笑い芸人のくまだまさしさんが2026年6月17日にXを更新し、家族での東京ディズニーシー計画を巡る1日の顛末を明かし、SNS上で大きな反響を呼んでいる。「あんた最高の親父だよ」「素敵な1日でしたね〜」などの声が上がっている。「これの為に俺は仕事をやってるんだ」くまださんは17日、この日は家族でディズニーシーに行く予定だったとし、仕事を休みにしていたと報告。だが「娘が急に驚く事を言ってきた」と明かし、同日17日に