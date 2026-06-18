B‐R サーティワン アイスクリームは、2026年6月23日から8月31日までの間、ザクザク氷とシュワシュワ炭酸を組み合わせた「ザ･クラッシュソーダ」を発売する。リニューアルした毎年人気の「メロン&ブルー」、新作「白桃&マスカット」の2品をラインアップする。【ザ･クラッシュソーダの画像はこちら】〈「ザ･クラッシュソーダ」概要〉【価格】税込640円【販売期間】2026年6月23日〜8月31日 ※なくなり次第終了◆ザ･クラッシ