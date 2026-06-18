田植え体験の様子(香川･土庄町肥土山)17日 香川県の小豆島の小学生が17日、田植えを体験しました。 土庄町肥土山の田んぼに土庄小学校の5年生約80人が集まりました。 田植え体験は、子どもたちに農業への関心を持ってもらおうと、地元の農家などで作る土庄町地産地消推進協議会が2014年から毎年行っているものです。 児童は裸足で田んぼに入り、泥の感触を楽しみながら丁寧に苗を植えていました。 （児