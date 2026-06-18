資料被災地に派遣される「TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）」 四国地方整備局は、災害が起きたとき、非常勤の国家公務員として地方自治体を支援する緊急災害対策派遣隊「TEC-FORCE（テックフォース）」の予備隊員を募集しています。 民間企業などに勤務し、災害に対応できる専門的な知識や経験がある人が対象で、10人以上を予定しています。被災地に出向き、市町村と国のパイプ役となって連絡調整を行う「リエゾン