19日の天気予報 18日(木)は岡山・香川の15の地点で最高気温が30℃を超える真夏日となりました。日差しの届いた時間もあって蒸し暑く、梅雨というより夏のような体感でした。 雨も少ない印象ですが、実際はどうなのか。岡山市の日ごとの降水量をみると、6月4日に中国地方の梅雨入り発表があってから数日間は雨が降ったものの、その後18日まで1週間ほどは梅雨前線がなかなか北上せず、降水量が0mmの日が続いています。