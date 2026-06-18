福岡市議会の6月定例会最終日の18日、本会議で採決が行われました。市の中心部での路上喫煙について、規制を強化する条例改正案などが可決されました。 ■議長「賛成多数であります。本案は、原案の通り可決されました。」福岡市議会は、博多駅周辺と天神・大名地区で、指定の喫煙所を除き、すべての路上喫煙を禁止する条例改正案を、賛成多数で可決・成立しました。 成立した条例では、博多駅周辺と天神・大名地区の指