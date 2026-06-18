LILLIAN CARAT（リリアン カラット）が、アイドル・水瀬さららさんを起用した新LOOKBOOK「Romantic Escape」を2026年6月18日（木）よりオフィシャルオンラインストアで公開しました。レースやフリル、ドットなど心ときめくディテールを散りばめたコレクションは、夏のおしゃれをもっと楽しく彩ってくれるラインナップ。フェミニンな魅力が詰まった最新スタイルをチェックしてみましょう♡ ロマンチックな世界観