元日向坂46の丹生明里が、19日放送のABCテレビ『勝手に！漫画アワードNEO』（深夜0：24〜1：24※関西ローカル）に出演する。【動画】元日向坂46丹生明里が真鍋昌平氏について語る漫画好き芸能人が勝手に集まり、勝手に部門を決め、勝手に表彰するバラエティー番組の第6弾。MCのニューヨーク（屋敷裕政、嶋佐和也）のほか、パネラーの中丸雄一、ゆいP（おかずクラブ）、丹生がトークを繰り広げる。「これは絶対読んで欲しい