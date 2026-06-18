大創産業が運営する100円ショップ「DAISO（ダイソー）」で販売されているオリジナルトレーディングカードゲーム『蟲神器（むしじんぎ）』がコミック化。小学館集英社プロダクションがきょう18日、『蟲神器オフィシャルコミック』として発売した。【画像】『蟲神器』コミックの中面ページ「蟲神器」は、虫をモチーフにしたダイソー初のオリジナルトレーディングゲーム。わかりやすいルールのゲームで、様々な昆虫の生態を学ぶ