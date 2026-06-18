ニッポン放送では、日本時間26日午前8時にキックオフとなる、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで開催される「FIFAワールドカップ2026TM」の「日本×スウェーデン戦」を実況生中継するが、この試合の解説を日本代表の経験を持つ西川周作が務めることが決定した。【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム西川は日本代表として通算31試合に出場。2014年のワールドカップブラジル大会のメンバーに