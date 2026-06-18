嘘の在留資格の申請をして、中国人のベビーシッターを不正に入国させた疑いで夫婦が逮捕されました。藍沢鵬程容疑者（39）と妻のオリビア容疑者（37）は、嘘の内容で通訳や情報処理などの仕事に携わる在留資格を申請し、中国人（40代）のベビーシッターを不正に入国させた疑いが持たれています。外国人が日本でベビーシッターをするためには、原則「永住者」など限られた在留資格が必要ですが、鵬程容疑者らはその資格を持っていな