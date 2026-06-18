大分県九重町の土砂崩れ現場＝18日午前（大分県提供）大分県などは18日、同県九重町松木で17日午後に土砂崩れが発生し、住宅1棟が押し流され住民の女性（55）が脚のすねを骨折する重傷を負ったと発表した。同町周辺では、土砂崩れ前の24時間に雨は観測されておらず、崩落の原因を調べる。周辺の9世帯30人が避難した。県警によると、17日午後7時5分ごろ、近隣住民が「崖崩れが起きたようだ」と110番した。当時、女性の下半身は