赤色灯交際相手の次女（5）をごみ箱に閉じ込めたとして、三重県警松阪署は18日、監禁の疑いで、会社員滝川和弥容疑者（35）＝同県松阪市＝を逮捕した。容疑を認めているという。逮捕容疑は5月12日午後6時半ごろ、交際相手の女性の自宅で、女児をごみ箱に押し込みふたをして、約5分間閉じ込めた疑い。署によると、5月20日に児童相談所から連絡があった。女児にあざなどは確認されていない。当時、自宅には女性と長女もおり、