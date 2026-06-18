警視庁が実施した大規模災害訓練で披露された、オフロード用のタイヤを備えた小型車両＝18日午後、東京都足立区警視庁は18日、東京都足立区の河川敷で、大型台風や首都直下地震など大規模災害を想定した訓練を実施した。筒井洋樹警視総監が訓示し、昨年10月に伊豆諸島の八丈島などで台風による住宅損傷や土砂崩れが起きたことに触れ「いつ災害が発生しても対応できるよう万全の備えをしなければならない」と述べた。機動隊員ら