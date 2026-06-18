タレントのはるな愛（53）が17日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。自身の家族関係を明かす場面があった。この日はプライベートでも仲が良いタレントの鈴木奈々とともに出演。はるなの半生を描いた映画「ThisisI」（NETFLIX独占配信、監督松本優作）を見たという鈴木が「お父さんとお母さん元気？」と聞くと、はるなは「元気。（お母さんは）奈良にいて。お父さんは大阪にいて、離婚し